12 Tem 2020 15:41
Journalist ID: 2394
News Code: 83853033
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İslam İnkılabı Rehberi'nin 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekillerine hitaben yaptığı video koneferans konuşmasından kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 12 Temmuz Pazar günü 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekillerine hitaben video konferans aracılığıyla konuşma yaptı.

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