Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 12 Temmuz Pazar günü 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekillerine hitaben video konferans aracılığıyla konuşma yaptı.
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İslam İnkılabı Rehberi'nin 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekillerine hitaben yaptığı video koneferans konuşmasından kareler
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 12 Temmuz Pazar günü 11. dönem İslami…
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Düşmanlar İran karşıtı hedeflerine ulaşamamalarındaki başarısızlığını kabullenmiş durumda
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Günümüzde en habis ve en utanmazı…
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Beyranvend 2018 Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kalecileri arasında
Tahran, İRNA- Eski Persepolis Futbol Kulübü kalecisi Alirıza Beyranvend, 2018 Asya Şampiyonlar…
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Urmiye Gölü'nün su hacmi 4.29 milyar metreküp
Urmiye, İRNA- Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi İl Ofisi Başkanı Ferhad Sarhos, Urmiye Gölü'nün…
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Ambargo ile mücadelede ön safta yer alan iş adamlarını destekliyoruz
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Ülke ticari politikalarına bağlı aktif ihracatçı ve ticari…
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Homa Havayolları 5 ay aradan sonra Tahran-İstanbul seferlerini yeniden başlatıyor
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Havayolları Şirketi (Homa) Halkla İlişkiler Dairesi Başkanvekil…
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füzelerimizin menzili yakında 100 kilometreye ulaşacak
Tahran, İRNA- Oru Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Yusuf Kurbani, yakında 20 ve 100 kilometre…
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İran için Trump veya Biden farketmez
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran için Trump veya Biden arasında…
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Sağlık Bakanı: Modern tıbbi malzeme alanında ihracatçı ülke konumuna geldik
Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki, 'İran korona salgınından kaynaklanan…
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'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' çizgi filmi, Portekiz festivalinin özel ödülüne değer görüldü
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Emir Huşeng Muin'in yönettiği 'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' isimli…
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