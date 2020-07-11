Burucerd, İRNA- Ayçiçeği, papatyagiller familyasından çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen sarı çiçekli bir tarım bitkisidir. Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ayçiçeğinin üstündeki çekirdekler fabrikalarda işlenerek satılır. Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biri olup, İran'da genelde yağlık olarak yetiştirilir. Ayçiçeği, yetişme periyodu boyunca (100-150 gün) 2600-2850 °C civarında toplam sıcaklık ister. Luristan iline bağlı Burucerd ilçesinde 3 hektar alanda ayçiçeği ekimi için araştırmalar başlamıştır. Kameraman: Alirıza Süleymani
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Trump'ın yeniden seçilmemesi durumunda ABD'nin tekrar Nükleer Anlaşma'ya dönme ihtimali mevcut
Londra, İRNA- İngiltere'nin eski UAEK Büyükelçisi Peter Jenkins, ABD Başkanı Donald Trump'ın…
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Burucerd'de ayçiçeği tarlalarından manzaralar
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Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Endokrinoloji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Feridun Azizi,…
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Bender Abbas, IRNA- Hürmüzgan valisi Feridun Himmeti, İran’ın petrol ürünleri üretiminin bu…
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