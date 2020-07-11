Burucerd'de ayçiçeği tarlalarından manzaralar

Burucerd, İRNA- Ayçiçeği, papatyagiller familyasından çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen sarı çiçekli bir tarım bitkisidir. Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ayçiçeğinin üstündeki çekirdekler fabrikalarda işlenerek satılır. Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biri olup, İran'da genelde yağlık olarak yetiştirilir. Ayçiçeği, yetişme periyodu boyunca (100-150 gün) 2600-2850 °C civarında toplam sıcaklık ister. Luristan iline bağlı Burucerd ilçesinde 3 hektar alanda ayçiçeği ekimi için araştırmalar başlamıştır. Kameraman: Alirıza Süleymani