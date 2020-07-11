Asif İmareti Hamamı

Senendec, İRNA- İran-Irak sınırındaki Kürdistan ilinin merkezi Senendec şehrinde Asif-i Veziri İmareti Kompleksi'nin güneybatısında İran'ın batı bölgesinin en güzel hamamlarından biri yer aıyor. İsfahan mimari tarzıyla yapılan bu hamam, eskiden sadece Asif ailesi tarafından kullanılıyordu. Kameraman Müslih Pirhazraiyan