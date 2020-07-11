Senendec, İRNA- İran-Irak sınırındaki Kürdistan ilinin merkezi Senendec şehrinde Asif-i Veziri İmareti Kompleksi'nin güneybatısında İran'ın batı bölgesinin en güzel hamamlarından biri yer aıyor. İsfahan mimari tarzıyla yapılan bu hamam, eskiden sadece Asif ailesi tarafından kullanılıyordu. Kameraman Müslih Pirhazraiyan
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Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın İran'a yapacağı ziyaret, iki ülke iş birliğinde yeni sayfa açacak
Belgrad, İRNA- İran'ın Belgrad Büyükelçisi Reşit Hasanpur, İran-Sırbistan arasındaki 80 yılı…
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Tebriz-İstanbul arasında ek seferler yapılacak
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Ata Havayolları tarafından…
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Asif İmareti Hamamı
Senendec, İRNA- İran-Irak sınırındaki Kürdistan ilinin merkezi Senendec şehrinde Asif-i Veziri…
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Ayasofya 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştü
Tahran, İRNA- Ayasofya'nın cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı Resmi…
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Srebrenitsa katliamı, Avrupa'nın temel görevlerini yerine getirmekte başarısız olmasından dolayı yaşandı
Tahan, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Srebrenit…
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Trump'ın yeniden seçilmemesi durumunda ABD'nin tekrar Nükleer Anlaşma'ya dönme ihtimali mevcut
Londra, İRNA- İngiltere'nin eski UAEK Büyükelçisi Peter Jenkins, ABD Başkanı Donald Trump'ın…
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Burucerd'de ayçiçeği tarlalarından manzaralar
Burucerd, İRNA- Ayçiçeği, papatyagiller familyasından çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen…
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İranlı bilim adamı dünyanın en saygın bilim adamları arasında
Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Endokrinoloji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Feridun Azizi,…
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General Süleymani suikastı, ABD devlet terörünün açık örneğidir
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, General Süleymani suikastının…
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İran’a ait tarihi eserler Avusturya’dan geri getiriliyor
Tahran, IRNA- Yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan ve Avusturya’da bulunan İran’a ait tarihi…
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