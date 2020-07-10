10 Tem 2020 15:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83850666
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Kuzey Horasan’da buğday tarlaları

Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da buğday en önemli tarım ürünlerinden biridir.

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