Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da buğday en önemli tarım ürünlerinden biridir.
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İran’a ait tarihi eserler Avusturya’dan geri getiriliyor
Tahran, IRNA- Yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan ve Avusturya’da bulunan İran’a ait tarihi…
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Kuzey Horasan’da buğday tarlaları
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’da buğday en önemli tarım ürünlerinden biridir.
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Rusya: İran silah ambargosunun uzatılması KOEP üzerine bir çizgi çekmektir
Moskova, IRNA- Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya İran aleyhindeki silah ambargosunun…
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İlam ili İran’ın petrokimya merkezine dönüşecektir
İlam, IRNA- İlam Valisi Kasım Lari Deşteki İlam ilinin gelecekte İran’ın petrokimya merkezine…
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İranlı güreşçi Hamid Suriyan Dünya Güreş Birliği üyeliğine aday gösterildi
Tahran, IRNA- Dünya Güreş Birliği, birliğin seçimlerinde aday listesini açıkladı. Listede İranlı…
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İran’ın petrol ürünlerinin yüzde 60’ı Hürmüzgan ilinde üretillmekte
Bender Abbas, IRNA- Hürmüzgan valisi Feridun Himmeti, İran’ın petrol ürünleri üretiminin bu…
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Musevi: Geeneral Süleymani’nin korkakça terörü BM bildirgesinin açık şekilde çiğnenmesiydi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Seyyid Abbas Musevi, General Süleymani’nin…
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Beşar Esat, Tahran-Şam arasındaki stratejik işbirliğine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, ülkesi ve İran arasındaki stratejik işbirliğine…
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Musevi: Amerika, Şehit Süleymani’nin terörü ile uluslararası hukuku temel kurallarını ayaklar altına almıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Hamane: Amerika ve General Süleymani’nin teröründe kullanılan İHA’ya evsahipliği yapan ülke hesap vermeliler
Tahran, IRNA- İran’ın Genevre’de bulunan BM Bürosu Daimi Temsilcisi İsmail Bagai Hamane, Amerika…
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