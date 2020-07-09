Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde Huzistan ilinde yaşayan Mendai Hristiyanlar bugün Karun nehrinde yeni doğan 7 çocuğun vaftiz törenini gerçekleştirdiler.
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Musevi: Amerika, Şehit Süleymani’nin terörü ile uluslararası hukuku temel kurallarını ayaklar altına almıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Hamane: Amerika ve General Süleymani’nin teröründe kullanılan İHA’ya evsahipliği yapan ülke hesap vermeliler
Tahran, IRNA- İran’ın Genevre’de bulunan BM Bürosu Daimi Temsilcisi İsmail Bagai Hamane, Amerika…
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Koronalı hastaların tedavisinde yeni yöntemler denenmektedir
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona’ya yakalanan hastaların tedavisind…
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Savalan Dağının eteklerinde arıcılık
Erdebil, IRNA- Savalan Dağının eteklerinnde yetişen Bal, dünyanın en kaliteli ballarınndan…
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İran Futsalı Asya kıtasının zirvesinde
Tahran, IRNA- İran Futsalı geçen aylarda olduğu gibi bu ay da, Asya kıtasının birincilikteki…
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Mendai Hristiyanların vaftiz töreninden kareler
Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde Huzistan ilinde yaşayan Mendai Hristiyanlar bugün Karun nehrinde…
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Galibaf: Korona sonrası dönemde yasalaşmanın ekseni zalimce ambargoları önlemek olmalı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, korona sonrası yasalaşma eksenlerin…
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Musevi: Yalan ve itham, ABD dış politikasının esas unsurlarıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, yalan…
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Ruhani: Son 7 yılda ülkede çelik üretim kapasitesi iki misline çıkmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çeşitli çelik türlerinin son…
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Elektrikli otomobiller gelecek 4 yılda İran pazarında olacak
Tahran, IRNA- İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu yetkililerinden Mohammad Reza Şeyh…
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