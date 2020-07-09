9 Tem 2020 16:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83850083
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Mendai Hristiyanların vaftiz töreninden kareler

Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde Huzistan ilinde yaşayan Mendai Hristiyanlar bugün Karun nehrinde yeni doğan 7 çocuğun vaftiz törenini gerçekleştirdiler.

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