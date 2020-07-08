Savalan eteklerinde arıcılıktan görüntüler

Erdebil, İRNA- İran-Azerbaycan sınırındaki Erdebil ilinde yer alan İran'ın en büyük ikinci dağı Savalan Dağı'nın eteklerinde, yaz mevsiminin gelişiyle arıcılık sektörü tekrar canlandı. Erdebil ili 433 bin arı kovanı ve yıllık 6 bin ton bal üreimi ile İran'ın en büyük bal üretimi yapan 3 ilinden biridir. Görüntülerde dünyaca ünlü Savalan balının yapıldığı Savalan eteklerineki Serein ilçesine bağlı Ateşgah köyünde bu meslekten kareler görülmektedir. Kameraman: Hasan Fahiri