6 Tem 2020 20:25
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News Code: 83846667
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Şiraz’da tariihi Hacı Rıza Camii

Şiraz, IRNA- 7 Renk Çinili Mihrabı ve içinde işlenen eşsiz çinilerle Şiraz’ın en nadide camilerinden biri olan Hacı Rıza Camii kentin önemli tarihi eserlerinden biridir.

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