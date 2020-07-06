Şiraz, IRNA- 7 Renk Çinili Mihrabı ve içinde işlenen eşsiz çinilerle Şiraz’ın en nadide camilerinden biri olan Hacı Rıza Camii kentin önemli tarihi eserlerinden biridir.
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Baharvend: Amerika ve İsrail, İran’ı yatırım için istirarsız olduğunu göstermeye çalışıyorlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharven, ABD ve İsrail…
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Şiraz’da tariihi Hacı Rıza Camii
Şiraz, IRNA- 7 Renk Çinili Mihrabı ve içinde işlenen eşsiz çinilerle Şiraz’ın en nadide camilerinden…
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Irakçi: Amerika’nın İran’ı güvenlik tehdidi olarak tanıtmasına izin vermemeliyiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Amerika’nın…
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Ortalama her İran vatandaşı 1000 Watt Elektrik Enerjiye sahiptir
Tahran, IRNA- Geçen sene 2800 magawatt yeni elektrik üretim kapasitesi yaratılarak ilk kez…
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Bageri: Amerika’nın Bağımsızlık Günü o ülke yöneticilerinin utanç gününe dönüştü
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Ali Bageri, ABD Bağımsızlık Gününde…
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Zarif: İran’ın gücü ABD ve Siyonist rejimi kaygılandırırı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın gücünün…
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İlyuşin uçağının simülasyon töreninden kareler
Tahran, İRNA-İlyuşin uçağının simülasyonunun açılış töreni, General Muhammed Hüseyin Dadres,…
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Tahran ve İslamabad, düşmanların durumu kötüye kullanmasına izin vermez
İslamabad, İRNA- Pakistan Parlamento Başkan Yardımcısı Kasım Han Suri, İran'la stratetjik ilişkileri…
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Damgan Tarih Müzesi'nden görüntüler
Simnan, İRNA- Damghan kentindeki Tarih Müzesi, şehirdeki tek müze olarak Lutfi Evi'nde bulunmaktadır…
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İnsan derisine benzeyen İran üretimi yara pansumanı, ihracat aşamasına geldi
Tahran, İRNA- İranlı bilgi tabanlı bir şirket, yabancı benzerinin fiyatının yirmide bir fiyata…
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