6 Tem 2020 15:30
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Damgan Tarih Müzesi'nden görüntüler

Simnan, İRNA- Damghan kentindeki Tarih Müzesi, şehirdeki tek müze olarak Lutfi Evi'nde bulunmaktadır. 110 yıl önce Kaçar dönemi hükümdarı Şuca Leşker tarafından hükümet binası olarak inşa edilmiştir. Müzede yaklaşık 500 tarihi ve kültürel eser bulunmaktadır. Fotoğrafçı: Meysem İsmaili

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