Günbed-i Kavus, İRNA- Türkçe'de kamıştan yapılan sepete teskene denir. 81 yaşında olan İsa Kızılsufla babasından öğrendiği bu mesleği 20 yaşından beri yapmaktadır. Hazar Denizi kıyılarındaki Gülistan ilindeki Minudeşt ilçesi ormanlarında kamış ve yabani üzüm ağacının dallarını kullanarak sepetler yapmaktadır. Bugünlerde İsa’ya kalabalık ve turistlik bölgelerden de bu el işlerinin siparişleri geliyor. Fotğrafçı:Ali Asger Kızılsufla
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Geleneksel sepetçilik
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