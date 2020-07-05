5 Tem 2020 13:58
Journalist ID: 2394
News Code: 83844989
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Hayran Turizm Köyü'nden kareler

Astara, İRNA- Hayran Turizm Köyü, her yıl yılın bu mevsiminde ülkenin birçok farklı bölgesinden gelen turistleri ağırlıyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu bölge ıssız gibi görünüyor. Fotoğrafçı: Yusuf Hidayeti

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