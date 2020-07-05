Hayran Turizm Köyü'nden kareler

Astara, İRNA- Hayran Turizm Köyü, her yıl yılın bu mevsiminde ülkenin birçok farklı bölgesinden gelen turistleri ağırlıyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu bölge ıssız gibi görünüyor. Fotoğrafçı: Yusuf Hidayeti