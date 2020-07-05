Astara, İRNA- Hayran Turizm Köyü, her yıl yılın bu mevsiminde ülkenin birçok farklı bölgesinden gelen turistleri ağırlıyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu bölge ıssız gibi görünüyor. Fotoğrafçı: Yusuf Hidayeti
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350 bilgi tabanlı şirketten geçen yıl 741 milyon dolarlık ihracat
Tahran, İRNA- İran Ticaret Geliştirme Kurumu Sanayi ve Mineral Ürünler İhracat Geliştirme Ofisi…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 200 bini geçti
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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İran elektrik sanayi cihazlarının yüzde 90'undan fazlası ülke içinde üretiliyor
Tahran, İRNA- İran Elektrik Sanayi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, elektrik sanayi cihazlarının…
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Hayran Turizm Köyü'nden kareler
Astara, İRNA- Hayran Turizm Köyü, her yıl yılın bu mevsiminde ülkenin birçok farklı bölgesinden…
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Yaptırımlara ve koronavirüse rağmen bu yıl petrol dışı ihracat hedefimiz 41 milyar dolardır
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hiyabani, petrol dışı…
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Zarif: ABD'nin hedefi İran İslam Cumhuriyeti'ni başarısız olarak göstermektir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yaptırım ve ekonomik baskı…
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Ruhani: Düşmanların İran ekonomisini çökertme komplosu sonuçsuz kalacak
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, döviz, altın ve borsa piyasaları ile oynamanın, düşmanın…
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Meybod Keçe ve Küçük Halı Müzesi'nden manzaralar
Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesindeki Keçe ve Küçük Halı Müzesi 2002 yılında bu ilçenin…
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İran 'Buluşma'sı Asya'dan Avrupa'ya çeşitli festivallerde
Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Azde Musevi'nin yazıp yönettiği Buluşma adlı kısa film,…
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İranlı diplomatların Lübnan'da kaçırılmalarının 38. yıldönümü
Tahran, İRNA- 4 Temmuz 1982 yılında İranlı diplomatik heyete ait bir araç, Lübnan'ın başkenti…
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