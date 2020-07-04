Meybod Keçe ve Küçük Halı Müzesi'nden manzaralar

Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesindeki Keçe ve Küçük Halı Müzesi 2002 yılında bu ilçenin cazibelerindne biri olarak faaliyete başladı. Müzede bazılarının tarihinin 15. yüzyıla kadar giden nefis keçer sergileniyor. Fotoğrafçı: Merziye İmami Meybodi