Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesindeki Keçe ve Küçük Halı Müzesi 2002 yılında bu ilçenin cazibelerindne biri olarak faaliyete başladı. Müzede bazılarının tarihinin 15. yüzyıla kadar giden nefis keçer sergileniyor. Fotoğrafçı: Merziye İmami Meybodi
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Meybod Keçe ve Küçük Halı Müzesi'nden manzaralar
Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesindeki Keçe ve Küçük Halı Müzesi 2002 yılında bu ilçenin…
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İran 'Buluşma'sı Asya'dan Avrupa'ya çeşitli festivallerde
Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Azde Musevi'nin yazıp yönettiği Buluşma adlı kısa film,…
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Tahran, İRNA- Kuzey Horasan'ın Akmezar köyünden 33 yaşındaki Meryem Ruhani, Tahran'da üniversite…
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İran Kooperatif Bakanlığı ile UNICEF arasında korona iş birliği
Tahran, İRNA- İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara…
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Tahran, İRNA- İran yapımı Melekut ile Bidahe kısa filmleri, Latin Amerika ve Bulgaristan Kısa…
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