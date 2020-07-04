Tahran, İRNA- Kuzey Horasan'ın Akmezar köyünden 33 yaşındaki Meryem Ruhani, Tahran'da üniversite eğitimi gördükten sonra Bocnurd'a döner, ancak arabalara duyduğu merak nedeniyle Türkiye'de detayşı araba yıkama kursuna katılır ve profesyonel olduktan sonra 2018 yılında ülkesine geri döner. Halihazırda uzman olarak görev yapan Ruhani, Tahran'da bu işi yaparak adından söz ettiriyor. Kameraman: Muhammed Babayi
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Meybod Keçe ve Küçük Halı Müzesi'nden manzaralar
Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesindeki Keçe ve Küçük Halı Müzesi 2002 yılında bu ilçenin…
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İran 'Buluşma'sı Asya'dan Avrupa'ya çeşitli festivallerde
Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Azde Musevi'nin yazıp yönettiği Buluşma adlı kısa film,…
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İranlı diplomatların Lübnan'da kaçırılmalarının 38. yıldönümü
Tahran, İRNA- 4 Temmuz 1982 yılında İranlı diplomatik heyete ait bir araç, Lübnan'ın başkenti…
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İranlı kadın detaylı yıkamacı
Tahran, İRNA- Kuzey Horasan'ın Akmezar köyünden 33 yaşındaki Meryem Ruhani, Tahran'da üniversite…
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İran Kooperatif Bakanlığı ile UNICEF arasında korona iş birliği
Tahran, İRNA- İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara…
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İranlı tekvancoduya Rusya Sanal Tekvando Yarışması altın madalyası
Ahvaz, İRNA- İranlı tekvandocu Emirrıza Selmaniferd, Rusya'da düzenlenen 1.Uluslararası Sanal…
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İran kısa filmleri Latin Amerika ve Bulgaristan'da seyirci ile buluşacak
Tahran, İRNA- İran yapımı Melekut ile Bidahe kısa filmleri, Latin Amerika ve Bulgaristan Kısa…
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Çok yakında Çözüm Mekanizması'nın işletilmesi ile ilgili tüm mektuplarımı yayınlayacağım
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada,…
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Geçen yıl İran'da 1.3 milyon ton balıkçılık ve su ürünleri üretildi
Tahran, İRNA- İran Balıkçılık ve Su Ürünleri Kurumu Başkanı Nebiyullah Hunmirzayi, geçen yıl…
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Şehit General Süleymani suikastı, ABD'nin tekfirci terörizme verdiği en büyük hediyeydi
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, Şehit General…
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