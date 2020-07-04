İranlı kadın detaylı yıkamacı

Tahran, İRNA- Kuzey Horasan'ın Akmezar köyünden 33 yaşındaki Meryem Ruhani, Tahran'da üniversite eğitimi gördükten sonra Bocnurd'a döner, ancak arabalara duyduğu merak nedeniyle Türkiye'de detayşı araba yıkama kursuna katılır ve profesyonel olduktan sonra 2018 yılında ülkesine geri döner. Halihazırda uzman olarak görev yapan Ruhani, Tahran'da bu işi yaparak adından söz ettiriyor. Kameraman: Muhammed Babayi