Saman'da şeftali hasadı başladı

Şehrikürd, İRNA- Her yıl yazın başlaması ile Çahar Mahal ve Bahtiyari iline bağlı Saman ilçesinde şeftali hasadı başlar. Saman'da aileler, bahçelerde hasat yapar ve meyveleri piyasada satışa çıkarır. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi