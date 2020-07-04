4 Tem 2020 13:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83843638
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Saman'da şeftali hasadı başladı

Şehrikürd, İRNA- Her yıl yazın başlaması ile Çahar Mahal ve Bahtiyari iline bağlı Saman ilçesinde şeftali hasadı başlar. Saman'da aileler, bahçelerde hasat yapar ve meyveleri piyasada satışa çıkarır. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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