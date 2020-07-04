Şehrikürd, İRNA- Her yıl yazın başlaması ile Çahar Mahal ve Bahtiyari iline bağlı Saman ilçesinde şeftali hasadı başlar. Saman'da aileler, bahçelerde hasat yapar ve meyveleri piyasada satışa çıkarır. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi
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Şehit General Süleymani suikastı, ABD'nin tekfirci terörizme verdiği en büyük hediyeydi
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, Şehit General…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Akdeniz 2020 Sanal Toplantısı'na konuşmacı olarak katılacak
Tahran, İRNA- İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği, Akdeniz 2020 (MED2020) Sanal Toplantısı'na İran…
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Saman'da şeftali hasadı başladı
Şehrikürd, İRNA- Her yıl yazın başlaması ile Çahar Mahal ve Bahtiyari iline bağlı Saman ilçesinde…
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BM Güvenlik Konseyi toplantısı, çok taraflılığın cilvesiydi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Danışmanı Ali Necefi Hoşrudi, BM Güvenlik Konseyi'nin son toplantısın…
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UAEK: Natanz’da hasar görün binada nükleer malzeme yoktu
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Perşembe günü Natanz nükleer tesisinde…
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Zarif, AB’nin KOEP’e bağlı olmaması ile ilgili Borrel’e bir mektup gönderdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri…
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Kaçırılan 4 İranlı diplomat Siyonist rejim zindanlarındadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 38 sene önce Lübnan’da kaçırılan 4…
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Minudeşt’te Paraglayder uçuşları
Gonbed Kavus, IRNA- Gonbed Kavus’un Minudeşt bölgesinde İran’ın tüm bölgelerinden gelenlerin…
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Harazi: İran zorbalıklara teslim olmayacaktır
Tahran, IRNA- İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harazi, İran İslam Cumhuriyetinin…
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