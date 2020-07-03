3 Tem 2020 15:33
Journalist ID: 1942
News Code: 83842842
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Minudeşt’te Paraglayder uçuşları

Gonbed Kavus, IRNA- Gonbed Kavus’un Minudeşt bölgesinde İran’ın tüm bölgelerinden gelenlerin katılımıyla paraglayder uçucuları gerçekleşmektedir.

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