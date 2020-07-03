3 Tem 2020 14:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83842806
0 Persons

Ramser Mermer Sarayındaki tarihi eserler müzesi açılışı yapıldı

Noşehr, IRNA- Ramser Mermer Sarayında yeni tarihi eserler müzesi açıldı. Müzede 3 bin yıllık tarihi eserlerde bulunmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 1 =