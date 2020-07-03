3 Tem 2020 10:51
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News Code: 83842614
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İmam Rıza as. Kutlu doğum gününde Kutsal Türbesinden görüntüler

Meşhed, IRNA- Şiilerin 8. İmamı, İmam Rıza as. Kutlu doğum dününde, Meşhed kentinde bulunan kutsal türbesinde özel törenler düzenlendi.

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