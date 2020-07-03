Meşhed, IRNA- Şiilerin 8. İmamı, İmam Rıza as. Kutlu doğum dününde, Meşhed kentinde bulunan kutsal türbesinde özel törenler düzenlendi.
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Minudeşt’te Paraglayder uçuşları
Gonbed Kavus, IRNA- Gonbed Kavus’un Minudeşt bölgesinde İran’ın tüm bölgelerinden gelenlerin…
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Harazi: İran zorbalıklara teslim olmayacaktır
Tahran, IRNA- İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harazi, İran İslam Cumhuriyetinin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 194 bin 98’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Ramser Mermer Sarayındaki tarihi eserler müzesi açılışı yapıldı
Noşehr, IRNA- Ramser Mermer Sarayında yeni tarihi eserler müzesi açıldı. Müzede 3 bin yıllık…
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Yerli imkanların kullanımı ile petrol sondaj maliyetlerinde 60 milyon Avro tasarruf sağlanmaktadır
Tahran, IRNA- İram Mostazaflar Vakfı başkanı Seyyid Perviz Fattah, Sahar 1 ve 2'nin yüzen…
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Mehdevi Kiya dünya kupasının en iyi golcüleri arasında yer aldı
Tahran, IRNA- İranlı Mehdi Mehdevi Kiya, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan…
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İmam Rıza as. Kutlu doğum gününde Kutsal Türbesinden görüntüler
Meşhed, IRNA- Şiilerin 8. İmamı, İmam Rıza as. Kutlu doğum dününde, Meşhed kentinde bulunan…
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Tahti Revançi: Korona ile mücadele için ambargoların kalkması gereklidir
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecis Tahti Revançi, tek taraflı ambargoların ülkelerin…
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Rızaabad Çölü
Semnan, IRNA- Semnan ilinin Şahrud kentinin 200 KM mesafesinde bulunan Rızaabad Çölü ve köyü…
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Galibaf, Kudüs’ün kurtarılması için direnişe devam edilmesine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, Kudüs’ün hür kalması ve İşgal…
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