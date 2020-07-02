Semnan, IRNA- Semnan ilinin Şahrud kentinin 200 KM mesafesinde bulunan Rızaabad Çölü ve köyü bölgenin önemli turistik yerlerindendir.
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Rızaabad Çölü
Semnan, IRNA- Semnan ilinin Şahrud kentinin 200 KM mesafesinde bulunan Rızaabad Çölü ve köyü…
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Galibaf, Kudüs’ün kurtarılması için direnişe devam edilmesine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, Kudüs’ün hür kalması ve İşgal…
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Ruhani: Son 7 yılda her iki ayda bir baraj açılışı gerçekleşti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kendi cumhurbaşkanlığı döneminde…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 194 bin 98’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Dışişleri Bakanlığı: Fars Körfezi uzun zamandır Amerika’nın cinayetlerine şahittir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika’nın bilerek düşürdüğü İran…
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Kemalvendi: Natanz’da yapım aşamasındaki inşaatlardan birinde hasar meydana gelmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz…
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İki İran animasyonu İtalya Cartoon Club festivalinde gösterime girecektir
Tahran, IRNA- İran yapımı iki animasyon bu sene İtalya’nın Cartoon Club festivalinde gösterime…
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Musevi: Amerika açısından insan hakları şeytani emeller için bir araçtır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Vaizi tüm taraflardan KOEP’e bağlı kalmalarını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Kapsamlı Ortak…
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Amerika’nın düşürdüğü İran yolcu uçağını için anma töreni düzenlendi
Tahran, IRNA- 32 sene önce 1988 yılında ABD'ye ait bir savaş gemisi tarafından İran hava sahasında…
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