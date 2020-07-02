2 Tem 2020 21:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83842447
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Rızaabad Çölü

Semnan, IRNA- Semnan ilinin Şahrud kentinin 200 KM mesafesinde bulunan Rızaabad Çölü ve köyü bölgenin önemli turistik yerlerindendir.

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