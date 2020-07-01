1 Tem 2020 22:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83841513
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Astana Sürecinin garantör ülkelerinin zirve toplantısı

Tahran, IRNA- Astana sürecinin garantör ülkeleri İran-Türkiye ve Rusya liderlerinin video konferans yöntemiyle düzenlenen Suriye konulu toplantısı düzenlendi.

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