1 Tem 2020 17:55
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News Code: 83841280
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Gonbed Kavus’ta Halı Tablı dokuması

Tahran, IRNA- İpek el dokuma Halı Tablolar, İran’ın bir çok yerinde dokunmaktadır. Bu sanat zorluklarına rağpmen özellikler köylerde yaşayan aileler için iyi bir gelir kaynağıdır.

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