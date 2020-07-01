Tahran, IRNA- İpek el dokuma Halı Tablolar, İran’ın bir çok yerinde dokunmaktadır. Bu sanat zorluklarına rağpmen özellikler köylerde yaşayan aileler için iyi bir gelir kaynağıdır.
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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası ortak açıklama yayımlandı
IRNA- Tahran, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları…
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Gonbed Kavus’ta Halı Tablı dokuması
Tahran, IRNA- İpek el dokuma Halı Tablolar, İran’ın bir çok yerinde dokunmaktadır. Bu sanat…
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Erdoğan: Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir
IRNA- Ankara- Türkiye Cumhumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliğinin…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Astana Süreci, Suriye krizinin çözümü için tek başarılı süreçtir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana Süreci'nin Suriye krizinin barışçıl yollarla…
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İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı
Tahran, İRNA- İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Asgeri, İran'ın Türkiye'ye yeniden…
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Kalibaf'tan İsrail rejiminin eylemleri ile ilgili uluslararası kurumların başkanlarına mektup
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası kurum ve kurulların…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 191 bin 487’ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Aynalı yüksekliklerinde kaya tırmanışı
Tebriz, İRNA- Aynalı eğlence yerinde yer alan Yılan Uçan Deresi, uzun eğimi ve yüksek kayalıkları…
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İran-Türkiye sınır ilişkileri dostanedir
Tahran, İRNA- Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İran-Türkiye sınır ilişkilerinin…
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Tahran'daki Sina Kliniği'nde patlamadan kareler
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'daki Sina adlı klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana…
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