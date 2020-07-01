Tebriz, İRNA- Aynalı eğlence yerinde yer alan Yılan Uçan Deresi, uzun eğimi ve yüksek kayalıkları nedneiyle kaya tırmanışı yapan sporcular için uğrak noktalardandır. Tebriz'in kuzeyinde yer alan Aynalı, dağ sporları için çok elverişli bir ortama sahiptir. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi
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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası ortak açıklama yayımlandı
IRNA- Tahran, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları…
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Gonbed Kavus’ta Halı Tablı dokuması
Tahran, IRNA- İpek el dokuma Halı Tablolar, İran’ın bir çok yerinde dokunmaktadır. Bu sanat…
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Erdoğan: Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir
IRNA- Ankara- Türkiye Cumhumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliğinin…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Astana Süreci, Suriye krizinin çözümü için tek başarılı süreçtir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana Süreci'nin Suriye krizinin barışçıl yollarla…
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İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı
Tahran, İRNA- İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Asgeri, İran'ın Türkiye'ye yeniden…
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Kalibaf'tan İsrail rejiminin eylemleri ile ilgili uluslararası kurumların başkanlarına mektup
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası kurum ve kurulların…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 191 bin 487’ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Aynalı yüksekliklerinde kaya tırmanışı
Tebriz, İRNA- Aynalı eğlence yerinde yer alan Yılan Uçan Deresi, uzun eğimi ve yüksek kayalıkları…
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İran-Türkiye sınır ilişkileri dostanedir
Tahran, İRNA- Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İran-Türkiye sınır ilişkilerinin…
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Tahran'daki Sina Kliniği'nde patlamadan kareler
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'daki Sina adlı klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana…
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