1 Tem 2020 14:22
Journalist ID: 2391
News Code: 83840897
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Aynalı yüksekliklerinde kaya tırmanışı

Tebriz, İRNA- Aynalı eğlence yerinde yer alan Yılan Uçan Deresi, uzun eğimi ve yüksek kayalıkları nedneiyle kaya tırmanışı yapan sporcular için uğrak noktalardandır. Tebriz'in kuzeyinde yer alan Aynalı, dağ sporları için çok elverişli bir ortama sahiptir. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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