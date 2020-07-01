1 Tem 2020 13:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83840728
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Tahran'daki Sina Kliniği'nde patlamadan kareler

Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'daki Sina adlı klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 19 olduğu, 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Olayın nedenleri araştırılıyor.

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