30 Haz 2020 16:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83839674
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Denadağı eteklerinde Zagros'un güzel doğasından kareler

İsfahan, İIRNA- Zagros, İran'ın batısından güneybatısına kadar uzan, en yüksek zirveleri Dena (4409 metre) olan bir sıra dağıdır ve bütün yıl karla kaplıdır. Resimlerde Semirom kentinde Dena'nın güney yamaçlarının güzel doğasının bir bölümü görülmektedir. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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