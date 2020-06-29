Sennendec, İRNA- Mimari ve dekorasyon açısından Kürdistan ilinin en değerli camilerinden biri olan Darü'l-İhsan Camii'nin en önemli sanatsal özelliklerinden biri, güzel fayanslarıdır. Caminin mermer üzerindeki güzel yazıtları ve çiçek ve bitkilerin kenarlarındaki oymaları göz kamaştırıcıdır. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan
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Trump dahil 36 Amerikan ve diğer ülkeler yetkilileri için celp emri çıkarıldı
Tahran, IRNA- Tahran Savcısı Ali Elgasi, General Süleymani’nin terörü ile ilgili ABD Başkanı…
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Rudeki Vakfı ile Viyana Devlet Operası arasındaki iş birliği incelendi
Tahran, İRNA- Rudeki Vakgı Genel Müdürü Mehdi Efzeli ile Viyana Devlet Operası Teknik İşlerinden…
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Türkiye ile demiryolu ticaretinde %100'den fazla artış
Tebriz, İRNA- Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Şapur Arslani, bu yılın ilk üç ayında Türkiye…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 186 bin 180’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Darü'l-İhsan Camii'nden manzaralar
Sennendec, İRNA- Mimari ve dekorasyon açısından Kürdistan ilinin en değerli camilerinden biri…
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İranlı araştırmacılar kanamayı durdurabilen nano pansuman üretti
Tahran, İRNA- İranlı araştırmacılar kanamayı durdurabilen ve tıbbi ekipman alanında biyouyumlu…
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Küresel perspektifli bir sermaye: şifalı bitkiler
Kirman, İRNA- Şiflı bitkiler alanındaki mevcut kapasitenin son yıllarda kullanımı, bu sektörde…
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Terör Kurbanlarını Savunma Derneği'nin Hollanda yargı ve diplomatik yetkililerinden adalet talebi
Tahran, İRNA- 28 Temmuz 1981 suikastının kurbanlarının aileleri, Ali Mutemed takma adlı terör…
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Dışişleri Bakanı Zarif, BM Güvenlik Konseyi'nin yarınki video konferans toplantısına katılacak
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in…
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İran doğalgaz ihracatı 3.6 milyar metreküp arttı
Tahran, İRNA- Petrol Bakanlığı Doğalgaz İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hasan Müntezir…
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