Darü'l-İhsan Camii'nden manzaralar

Sennendec, İRNA- Mimari ve dekorasyon açısından Kürdistan ilinin en değerli camilerinden biri olan Darü'l-İhsan Camii'nin en önemli sanatsal özelliklerinden biri, güzel fayanslarıdır. Caminin mermer üzerindeki güzel yazıtları ve çiçek ve bitkilerin kenarlarındaki oymaları göz kamaştırıcıdır. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan