29 Haz 2020 15:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83838094
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Darü'l-İhsan Camii'nden manzaralar

Sennendec, İRNA- Mimari ve dekorasyon açısından Kürdistan ilinin en değerli camilerinden biri olan Darü'l-İhsan Camii'nin en önemli sanatsal özelliklerinden biri, güzel fayanslarıdır. Caminin mermer üzerindeki güzel yazıtları ve çiçek ve bitkilerin kenarlarındaki oymaları göz kamaştırıcıdır. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan

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