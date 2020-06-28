İran'ın en önemli doğal ürünlerinden biri: Bal

Kirmanşah, İRNA- Kirmanşah iline bağlı Bilvar ilçesi "Heran" köyünde arıcılık yapan İzzet Sehaveti, arıcılıkta 34 yıllık deneyime sahiptir. 2 binden fazla kovanı ile yılda yaklaşık 40 ton bal üretmekte ve ülke çapında satarak yaklaşık 100 kişiye istihdam imkanı yaratmaktadır. Bal üretimi başlangıçta kişisel bir meslekteydi, ancak ailesini ve çevresindekileri eğiterek kendi bölgesindeki işi yaymayı başardı. Bal atölyesi evinin zemin katında ve ailesi bal işleyip paketliyor. Fotoğrafçı: Behmen Zarei

زنبورداری در روستای «خِران» ایرنا - کرمانشاه - «عزت سخاوتی» زنبوردار اهل روستای «خِران» بخش «بیلوار» استان کرمانشاه ۳۴ سال سابقه پرورش زنبور عسل دارد. او با داشتن بیش از ۲ هزار کندو، سالیانه حدود ۴۰ تن عسل تولید می کند و توانسته با فروش آن به سراسر کشور، برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغال زایی داشته باشد. تولید عسل او در ابتدا شغلی شخصی بود اما وی با آموزش خانواده و اطرافیانش توانست که این کسب و کار را در منطقه خود رواج دهد. کارگاه او در طبقه همکف منزلش است و در آن خانواده اش مشغول فراوری و بسته بندی عسل هستند.