Nişabur Şadyah Tarihi Alanı

Nişabur, İRNA- İran'ın tarihi şehirlerinden Nişabur'daki Şadyah tarihi alanı, yerleşim alanı olduğu . yüzyıldan 13. yüzyıldaki depreme kadar özel önem taşımışır. Tahiroğulları hümümdarı Abdullah bin Tahir'in Şadyah isimli sarayı inşas etmesi sebebiyle ünlenen bu alan, geçmişte Nişabur'un önde gelen insanlarının eyrleştiği mahallelerden biri olmuştur. Kameraman: Murtza Eminü'r-Ruayayi
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