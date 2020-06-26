27 Haz 2020 02:10
Journalist ID: 1942
News Code: 83834922
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Bocnurd kentinde at yarışlrı

Bocurd, IRNA- Bocnur’da düzenlenen yüksekten atlama Türkmen atları karşılaşmaları başladı.

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