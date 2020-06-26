26 Haz 2020 19:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83834812
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Gazvin Alamout bölgesi

Gazvin, IRNA- Gazvin kentinin kuzeyinda bulunan Alamout bölgesi kayalıkları ile doğanın harikalarını gözler önüne sermektedir.

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