Tahran, IRNA- Ermenilerin Antropoloji Müzesinin birinci kuruluş yıldönümünde bu müzede Ermenilerin yaşadığı Culfa bölgesinde, ‘’Culfa Tarihine Bakış’’ isimli sergi düzenlendi.
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Culfa Tarihine Bakış sergisi İsfahan’da düzenlendi
Tahran, IRNA- Ermenilerin Antropoloji Müzesinin birinci kuruluş yıldönümünde bu müzede Ermenilerin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 177 bin 852’ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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ran, dünya sünger demir üretiminde yüzde elli paya sahip
Tahran, IRNA- İran uygulanan ambargolara rağmen yılın ilk 5 ayına dünya’daki sünger demir üretiminin…
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Tahti Revançi, İran aleyhine silah ambargosunun uzatılmasının 2231 nolu BMGK kaararına aykırı olduğunu bildirdi
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerika’nın BM Güvenlik Konseyine…
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Tahran’da gaz deposundaki patlamada can kaybı yaşanmadı
Tahran, IRNA- İran Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı General Davut Abdi, Tahran’daki…
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Tebriz’de düzenlenen 25 İnşaat Malzemeleri Fuarı
Tebriz, IRNA- Tebriz’de düzenlene 25. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarına Türkiye ile birlikte…
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Musevi: İranlılar, Amerika’nın destekleiği teröristlerinn desketlerinnin kurbanlarındır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaanı Seyyid Abbas Musevi, İran’lıların Amerika…
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İran, Amerika ve Fransa’nın nükleer taahhütlerinin çiğnenmesi ile ilgili kaygılarını bildirdi
Taran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan BM Temsilciikleri nezdindeki Büyükelçi Kazım Garipabadi,…
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Ruhani: Ambargo uygulayanlar İran’ın gelişmesine engel olamazlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yardım etmeyen yabancı…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 175 bin 103’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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