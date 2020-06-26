26 Haz 2020 16:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83834735
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Culfa Tarihine Bakış sergisi İsfahan’da düzenlendi

Tahran, IRNA- Ermenilerin Antropoloji Müzesinin birinci kuruluş yıldönümünde bu müzede Ermenilerin yaşadığı Culfa bölgesinde, ‘’Culfa Tarihine Bakış’’ isimli sergi düzenlendi.

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