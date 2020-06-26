26 Haz 2020 11:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83834464
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Tebriz’de düzenlenen 25 İnşaat Malzemeleri Fuarı

Tebriz, IRNA- Tebriz’de düzenlene 25. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarına Türkiye ile birlikte 8 ülke katılmaktadır.

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