Tebriz, IRNA- Tebriz’de düzenlene 25. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarına Türkiye ile birlikte 8 ülke katılmaktadır.
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Tahran’da gaz deposundaki patlamada can kaybı yaşanmadı
Tahran, IRNA- İran Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı General Davut Abdi, Tahran’daki…
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Tebriz’de düzenlenen 25 İnşaat Malzemeleri Fuarı
Tebriz, IRNA- Tebriz’de düzenlene 25. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarına Türkiye ile birlikte…
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Musevi: İranlılar, Amerika’nın destekleiği teröristlerinn desketlerinnin kurbanlarındır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaanı Seyyid Abbas Musevi, İran’lıların Amerika…
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İran, Amerika ve Fransa’nın nükleer taahhütlerinin çiğnenmesi ile ilgili kaygılarını bildirdi
Taran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan BM Temsilciikleri nezdindeki Büyükelçi Kazım Garipabadi,…
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Ruhani: Ambargo uygulayanlar İran’ın gelişmesine engel olamazlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yardım etmeyen yabancı…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 175 bin 103’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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Son 4 yılda 65 milyon İranlı seyyar internete bağlandı
Tahran, IRNA- Altyapı iyileşmesi ve geliştirilmesi ile son 4 yıl zarfında 65 milyon İran vatandaşın…
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İran yapımı sonografi makinesi üretildi
Tahran, IRNA- Bir İran firması sonografi makinesi üretmeyi başardı.
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Üç adet Koser Savaş Uçağı İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi
Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar ve yerli imkanlarla yapılan Koser savaş uçaklarından üçü düzenlenen…
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İran’da mahsur kalan Azerbaycan vatandaşları Astara sınırından ülkelerine döndüler
Astara, IRNA- Korona ve sınırların kapanması nedeni ile İran’da bulunan 45 Azeri aile Astara…
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