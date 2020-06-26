Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaanı Seyyid Abbas Musevi, İran’lıların Amerika tarafından oluşturulan teröristlerin hem kahhramanları hem de kurbanları olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika tarafından yayınlanan terörizm raporuna Twitter hesabundan yaptığı açıklamada, İrann’ın bu raporun, sadakatsiz omasından dolauyı mahkum ettiğinni Rahat San ve Amerikan tejiminin devlet terörizminin en büyük gablana b,ilirsiğinni ifade eden belirten Musevi, Amerikan yönetiminin seenadepoliyis Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012