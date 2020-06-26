26 Haz 2020 06:56
Journalist ID: 1843
News Code: 83834363
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Musevi: İranlılar, Amerika’nın destekleiği teröristlerinn desketlerinnin kurbanlarındır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaanı Seyyid Abbas Musevi, İran’lıların Amerika tarafından oluşturulan teröristlerin hem kahhramanları hem de kurbanları olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika tarafından yayınlanan terörizm raporuna Twitter hesabundan yaptığı açıklamada, İrann’ın bu raporun, sadakatsiz omasından dolauyı mahkum ettiğinni Rahat San ve

Amerikan tejiminin devlet terörizminin en büyük gablana b,ilirsiğinni ifade eden  belirten Musevi, Amerikan yönetiminin  seenadepoliyis

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