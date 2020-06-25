25 Haz 2020 11:54
Journalist ID: 1942
News Code: 83833656
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Üç adet Koser Savaş Uçağı İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi

Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar ve yerli imkanlarla yapılan Koser savaş uçaklarından üçü düzenlenen törenle İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

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