Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar ve yerli imkanlarla yapılan Koser savaş uçaklarından üçü düzenlenen törenle İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
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Üç adet Koser Savaş Uçağı İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi
Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar ve yerli imkanlarla yapılan Koser savaş uçaklarından üçü düzenlenen…
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İran’da mahsur kalan Azerbaycan vatandaşları Astara sınırından ülkelerine döndüler
Astara, IRNA- Korona ve sınırların kapanması nedeni ile İran’da bulunan 45 Azeri aile Astara…
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General Hatemi: Ambargoları ters sonuçları vermiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran tarafından hava…
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Petrol sanayinde 3 önemli proje daha faaliyete başlıyor
Tahran, IRNA- Bugün petrol sanayinde 3 önemli projenin faaliyete başlaması ile ülke içindeki…
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Tahti Revançi: İsrail yeni işgallerle cinayet ve baskılarında yeni bir dönem açacaktır
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, BM’de Filistin konulu oturumda…
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Musevi: Terörizmle mücadele uluslararası boyutta olmalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran-Türkiye…
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Cumhurbaşkanı Ruhani 5 yeni bütükelçiyi kabul etti
Macaristan, Kuzey Kore, Nikaraguay, Pakistan, Bulgaristan’ın yeni Tahran Büyükelçileri bugün…
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Garipabadi, ambargoların uyuşturucu ile mücadeledeki negatif etkilerinin yok edilmesi gerektiğini vurguladı
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyüükelçisi Kazım…
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5 Ülkenin yeni Büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sundular
Tahran, IRNA- Macaristan, Kuzey Kore, Nikaraguay, Pakistan, Bulgaristan’ın yeni Tahran Büyükelçileri…
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İran-Azerbaycan sınırları barış ve dostluk sınırlarıdır
Erdebil, İRNA- İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İran-Azerb…
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