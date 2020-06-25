25 Haz 2020 11:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83833638
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İran’da mahsur kalan Azerbaycan vatandaşları Astara sınırından ülkelerine döndüler

Astara, IRNA- Korona ve sınırların kapanması nedeni ile İran’da bulunan 45 Azeri aile Astara sınır kapısından kendi ülkelerine geri döndüler.

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