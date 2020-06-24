24 Haz 2020 20:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83833129
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Cumhurbaşkanı Ruhani 5 yeni bütükelçiyi kabul etti

Macaristan, Kuzey Kore, Nikaraguay, Pakistan, Bulgaristan’ın yeni Tahran Büyükelçileri bugün Tahran’da güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sundular.

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