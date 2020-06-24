Bender Abba Balık Pazarı'ndan manzaralar

Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinin merkezi Bender Abbas'taki Balık Pazarı'nda korona salgınına rağmen balıkçılar ve balıkçı dükkanları, çalışmaya devam ediyor. Kameraman: Nadir Nasıri
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Cumhurbaşkanı Ruhani 5 yeni bütükelçiyi kabul etti
Macaristan, Kuzey Kore, Nikaraguay, Pakistan, Bulgaristan’ın yeni Tahran Büyükelçileri bugün…
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Garipabadi, ambargoların uyuşturucu ile mücadeledeki negatif etkilerinin yok edilmesi gerektiğini vurguladı
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyüükelçisi Kazım…
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5 Ülkenin yeni Büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sundular
Tahran, IRNA- Macaristan, Kuzey Kore, Nikaraguay, Pakistan, Bulgaristan’ın yeni Tahran Büyükelçileri…
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İran-Azerbaycan sınırları barış ve dostluk sınırlarıdır
Erdebil, İRNA- İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İran-Azerb…
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ABD'nin İran filosu üzerindeki baskısı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne hatırlatıldı
Tahran, İRNA- Liman ve Denizcilik Kurumu Bakan Yardımcısı Celil İslami, ABD hükümetinin son…
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Termik santrallerin kapasitesinin yaz sonuna kadar 1200 megavata çıkması bekleniyor
Tahran, İRNA- Termik Enerji Üretim Şirketi Genel Müdürü Muhsin Tarztalep, Eylül ayının sonuna…
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İran, küresel uyuşturucu ile mücadelede öncü ülkedir
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti, uyuşturucu ile mücadelede 3 bin 800 şehit ve 12 bin gazi…
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Yaptırım, İran'ın insan haklarına saygı duymasının bedelidir
Tahran, İRNA- Yargı Erki Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ali Bakıri,…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 172 bin 96’ya yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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İran, Dünya Erkekler 19 ve 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na evsahipliği yapmak istediğini açıkladı
Tahran, İRNA- İran 2021 Dünya Erkekler 19 ve 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na evsahipliği…
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