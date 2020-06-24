24 Haz 2020 12:24
Journalist ID: 2391
News Code: 83832404
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Bender Abba Balık Pazarı'ndan manzaralar

Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinin merkezi Bender Abbas'taki Balık Pazarı'nda korona salgınına rağmen balıkçılar ve balıkçı dükkanları, çalışmaya devam ediyor. Kameraman: Nadir Nasıri

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