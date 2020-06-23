Gorgan, IRNA- Korddkuy kentinin hirkani ormanları içinde 2500 yükseklikte yer alan Derazno dağlarından havanın açık olması durumunda Gilan ili ve hazar denizi görünüyor. Havanın bulutlu olması durumunda ise deniz bulutları ayakların altındadır.
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Türk firmaların katılımıyla Tebriz’de iki Uluslararası Ticari Fuar faaliyete başladı
Tebriz, IRNA- Türk firmalarının katılımıyla 25. İnşaat Malzemeleri ve 23. Soğutma ve Isıtma…
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Bulutlar arasında bir yer
Gorgan, IRNA- Korddkuy kentinin hirkani ormanları içinde 2500 yükseklikte yer alan Derazno…
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İran’ın UAEK’ya olumlu yanıtı ülkeler aleyhine yanlış bir yöntem başlatır
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Uluslararası Atom…
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Şemhani: Avrupa, İran aleyhindeki bildiri ile Bolton ve Trump’ın elinde oyuncak oldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avrupa’nın…
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İranlı hacı adayları bu yıl hac merasimine katılmayacak
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret İşlerinden Sorumlu Ofisi…
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Taht-ı Süleyman
Urmiye, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 169 bin 160’a yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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Polis Teşkilatı dünyada uyuşturucu ile mücadelede rakipsiz
Tahran, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, İran Polis Teşkilatı'nın…
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Batılı devletlerin insan hakları konusunu kötüye kullanmasını kınıyoruz
Tahran, İRNA- İran İnsan Hakları Kurulu yayınladığı bildiride, Batılı devletlerin insan haklarının…
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İran devletinin küresel uyuşturucu ile mücadeledeki çabası, övgüye şayandır
Tahran, İRNA- BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi Tahran Temsilcisi Aleksander Fedolof, 'İran…
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