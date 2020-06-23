23 Haz 2020 20:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83831755
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Bulutlar arasında bir yer

Gorgan, IRNA- Korddkuy kentinin hirkani ormanları içinde 2500 yükseklikte yer alan Derazno dağlarından havanın açık olması durumunda Gilan ili ve hazar denizi görünüyor. Havanın bulutlu olması durumunda ise deniz bulutları ayakların altındadır.

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