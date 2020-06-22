Taliş göçebelerinin günlük hayatından kareler

Reşt, İRNA- İran’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Taliş ilçesi, elverişli hava ve toprak ile geniş ormanlara sahiptir. Tarım, balıkçılık ve hayvancılık Taliş halkı için en önemli ekonomik kaynaklardandır, çünkü halkın büyük kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu ilçede elde edilen tarım ürünleri başlıca pirinç, tahıl, çay ve kivi olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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