İRNA- Kiraz, dünyanın en önemli ve çekici bahçecilik ürünlerinden biridir. Ülkemizde iyi tat ve kısa meyve olgunlaşma süresi nedeniyle bu ürün, büyük önem taşımaktadır. Kiraz hasadı İran'ın farklı illerinde başladı. Genellikle Temmuz ortasına kadar hasat devam edecek. Fotoğrafçı: Resul Şucai, Vahid Hadımi
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İran bahçelerinde kiraz hasadından görüntüler
İRNA- Kiraz, dünyanın en önemli ve çekici bahçecilik ürünlerinden biridir. Ülkemizde iyi tat…
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İRNA- 21 Haziran 2020 tarihinde, halka şeklinde bir güneş tutulması meydana geldi. Ay, Dünya…
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