İran bahçelerinde kiraz hasadından görüntüler

İRNA- Kiraz, dünyanın en önemli ve çekici bahçecilik ürünlerinden biridir. Ülkemizde iyi tat ve kısa meyve olgunlaşma süresi nedeniyle bu ürün, büyük önem taşımaktadır. Kiraz hasadı İran'ın farklı illerinde başladı. Genellikle Temmuz ortasına kadar hasat devam edecek. Fotoğrafçı: Resul Şucai, Vahid Hadımi