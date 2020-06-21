21 Haz 2020 19:01
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News Code: 83828685
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İran'da 21 Haziran 2020 tarihinde yaşanan güneş tutulmasından kareler

İRNA- 21 Haziran 2020 tarihinde, halka şeklinde bir güneş tutulması meydana geldi. Ay, Dünya ile Güneş arasına geçtiğinde, güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in imajını tamamen veya kısmen gizler. Bu güneş tutulması, İran takviminde 15. yüzyılın sonuncusu olarak kabul edilir. İran'ın farklı şehirlerindeki insanlar bu fenomeni gözlemlemek için toplandılar. Fotoğrafçılar: Şivasadat Attaran, Mahmud Yarahmedi, Ali Ekber Benderi

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