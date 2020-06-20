Mazenderan Simskende yaban hayat merkezinde Meral isimli ceylan hayata gözlerini açtı

Sari, İRNA- İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan yemyeşil Mazenderan ilinin merkezi Sari ilçesine bağlı Simskende yaban hayat merkezinde ilk Meral ceylani hayata gözlerini açtı. İran'ın en büyük ceylan türü olarak bilinen Meral genel olarak Hazar Denizi'nin güney kısmında yaşamaktadır. Kameraman: İhsan Fazli Osanlı
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Tahran, İRNA- Emirkebir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Hüseyni Tudeşki, 'Yaptırımlar…
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İranhodro bu yıl 10 bin adet ticari ve ağır araç üretmeyi hedefliyor
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Sanayi sektörü geçen yıl yüzde 2.1 büyüdü
Tahran, İRNA- Sanayi Bakan Yardımcısı Said Zerendi, Merkez Bankası'nın verilerine göre geçen…
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Tahran, İRNA- İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen…
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