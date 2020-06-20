Mazenderan Simskende yaban hayat merkezinde Meral isimli ceylan hayata gözlerini açtı

Sari, İRNA- İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan yemyeşil Mazenderan ilinin merkezi Sari ilçesine bağlı Simskende yaban hayat merkezinde ilk Meral ceylani hayata gözlerini açtı. İran'ın en büyük ceylan türü olarak bilinen Meral genel olarak Hazar Denizi'nin güney kısmında yaşamaktadır. Kameraman: İhsan Fazli Osanlı