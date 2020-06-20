Mahabad Budak Sultan Mukri Mezarlığı

Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Mahabad kentindeki Safevi döneminden kalma Budak Sultan Mezarlığı, mimarisiyle göz kamaştırıyor. 17. yüzyılın başlarında Safevi Şah Abbas'ın bugünkü İrevan dolaylarında yaptığı bir savaşta hayatını kaybeden Budak Sultan, dönemin Safeviler tarafından atanan Mahabad hükümdarıydı. Kameraman: Abdullah Rahmani