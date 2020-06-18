18 Haz 2020 19:58
Journalist ID: 1942
News Code: 83826043
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Kum Havuz Sultan Göleti kırmızıya büründü

Kum, IRNA- Kum kentinin yakınında bulunan Havuz Sultan göleti havaların ısınmasıyla bir çeşit yosunun sularında çoğalması sonucu kırmızı renge büründü.

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