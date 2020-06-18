Kum, IRNA- Kum kentinin yakınında bulunan Havuz Sultan göleti havaların ısınmasıyla bir çeşit yosunun sularında çoğalması sonucu kırmızı renge büründü.
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Kum Havuz Sultan Göleti kırmızıya büründü
Kum, IRNA- Kum kentinin yakınında bulunan Havuz Sultan göleti havaların ısınmasıyla bir çeşit…
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İran BM Güvenlik Konseyinin geçici yeni üyelerinin seçilmesinden memnuniyetini bildirdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hindistan, İrlanda, Meksika ve Norveç’in…
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İran yapımı yeni nesil deniz füzeleri başarı ile denendi
Tahran, IRNA- İran Deniz Kuvvetleri tarafından bu sabah kısa ve uzun menzilli iki deniz füzesi…
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İranlı genç futbolcuları Asya karşılaşmalarındaki rakipleri belli oldu
Tahran, IRNA- İranlı genç futbolcuların Asya Şampiyonası müsabakalarındaki rakipleri belli…
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Dışişleri Bakanlığı: Amerika’nın insan hakları ile ilgili cevap verme zamanı gelmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın insan hakları konusunda…
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Cihangiri: İran’ın Suriye ve direniş cephesine destek politikasında bir değişiklik yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’nin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 156 bin 991’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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İlam ilinde 10 önemli projenin açılışı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapıldı
Tahran, IRNA- İlam ilinin 10 önemli altyapı projesinin açılışı video konferans yöntemiyle Cumhurbaşk…
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Damğan Engurestani Çeşmesi
Semnan, IRNA- Semnan ilinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Enguristani çeşmesidir.…
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İran, İnsan hakları konseyinin Amerika’daki ırkçılığı incelemek için düzenlenecek oturumunu destekliyor
Tahran, IRNA- İran, İnsan hakları konseyinin Amerika’daki ırkçılığı ve George Floyd’un ölümünü…
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