Damğan Engurestani Çeşmesi

Semnan, IRNA- Semnan ilinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Enguristani çeşmesidir. Damğan kentinin 60 km kuzeyinde ve Dehhoda köyünde yer alan çeşme etrafındaki üzüm bağlarının çokluğundan dolayı Enguristani Çeşme olarak adlandırılmaktadır.