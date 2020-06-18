18 Haz 2020 10:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83825520
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Damğan Engurestani Çeşmesi

Semnan, IRNA- Semnan ilinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Enguristani çeşmesidir. Damğan kentinin 60 km kuzeyinde ve Dehhoda köyünde yer alan çeşme etrafındaki üzüm bağlarının çokluğundan dolayı Enguristani Çeşme olarak adlandırılmaktadır.

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