Semnan, IRNA- Semnan ilinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Enguristani çeşmesidir. Damğan kentinin 60 km kuzeyinde ve Dehhoda köyünde yer alan çeşme etrafındaki üzüm bağlarının çokluğundan dolayı Enguristani Çeşme olarak adlandırılmaktadır.
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Dışişleri Bakanlığı: Amerika’nın insan hakları ile ilgili cevap verme zamanı gelmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın insan hakları konusunda…
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Cihangiri: İran’ın Suriye ve direniş cephesine destek politikasında bir değişiklik yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’nin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 156 bin 991’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
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İlam ilinde 10 önemli projenin açılışı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapıldı
Tahran, IRNA- İlam ilinin 10 önemli altyapı projesinin açılışı video konferans yöntemiyle Cumhurbaşk…
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Damğan Engurestani Çeşmesi
Semnan, IRNA- Semnan ilinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Enguristani çeşmesidir.…
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İran, İnsan hakları konseyinin Amerika’daki ırkçılığı incelemek için düzenlenecek oturumunu destekliyor
Tahran, IRNA- İran, İnsan hakları konseyinin Amerika’daki ırkçılığı ve George Floyd’un ölümünü…
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Musevi: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendiririz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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İran, UAEK Yönetim Kuruluna ikazda bulundu
Tahran, IRNA- İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki büyükelçisi Kazım…
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İran filmi Hırvatistan Film Festivalinde yarışacak
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Mesud Bahşi'nin yönettiği Yelda filmi, Hırvatistan Splet Film…
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İran, Libya’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereğine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Libya’nın…
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