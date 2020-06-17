Darab, IRNA- Fars ilinin Darab kentinin en önemli ve eski tarihi eseri Selçuklu döneminin sonlarında yapılan dört minareli camiidir. Bu cami dünyada az rastlanan dört minareli camilerdendir. Minarelerin şekli ve üzerinde yer alan hat örnekleri görülmeye değer eserlerdir.
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Darab’da dört minareli cami
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