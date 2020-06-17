Darab’da dört minareli cami

Darab, IRNA- Fars ilinin Darab kentinin en önemli ve eski tarihi eseri Selçuklu döneminin sonlarında yapılan dört minareli camiidir. Bu cami dünyada az rastlanan dört minareli camilerdendir. Minarelerin şekli ve üzerinde yer alan hat örnekleri görülmeye değer eserlerdir.