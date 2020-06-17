17 Haz 2020 21:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83825221
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Darab’da dört minareli cami

Darab, IRNA- Fars ilinin Darab kentinin en önemli ve eski tarihi eseri Selçuklu döneminin sonlarında yapılan dört minareli camiidir. Bu cami dünyada az rastlanan dört minareli camilerdendir. Minarelerin şekli ve üzerinde yer alan hat örnekleri görülmeye değer eserlerdir.

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