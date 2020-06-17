17 Haz 2020 13:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83824936
0 Persons

Urumiye Gölünün görüntüleri

Tahran, IRNA- Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Urumiye Gölü, yapılan çalışmalar sonucunda daha iyi konuma gelmiş bulunmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 4 =