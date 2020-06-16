16 Haz 2020 19:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83824505
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İranlı Usta sinema sanatçısı Mohammad Ali Keşaverz’in cenaze töreninden kareler

Tahran, IRNA- 90 yaşında hayata gözlerini yuman İran sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Mohammad Ali Keşaverz’ın Tahran’da düzenlenen cenazesine Kültür Bakanının yanında bir çok sanatçı ve sanatsever katıldı.

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