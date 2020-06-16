Tahran, IRNA- 90 yaşında hayata gözlerini yuman İran sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Mohammad Ali Keşaverz’ın Tahran’da düzenlenen cenazesine Kültür Bakanının yanında bir çok sanatçı ve sanatsever katıldı.
-
Zarif: UAEK’nın KOEP’in yok edilmesi için kullanılmasına izin vermeyiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Uluslararası Atom…
-
Lavrov: Rusya, İran nükleer meselesinde BM Güvenlik Konseyinin suiistimal edilmesine karşıdır
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin İran nükleer meselesinde BM…
-
İran, uyuşturucu ile mücadelede öncü ülkedir
Tahran, IRNA- BM Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Tahran Temsilcisi Aleksander Fedolf, BM’nin…
-
İranlı Usta sinema sanatçısı Mohammad Ali Keşaverz’in cenaze töreninden kareler
Tahran, IRNA- 90 yaşında hayata gözlerini yuman İran sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Mohammad…
-
655 bin Iraklı Amerika cinayetlerinin kurbanı oldu
Bağdat, IRNA- Iraklı bir araştırma kurulu Amerika’nın işgalinin ilk 3 yılında 655 bin kişinin…
-
İngiliz medyasının merceğinden İran sanatı
Tahran, İRNA- İngiliz gazetesi Guardian, İran'ın tarihi ve dini mekanlarından derlediği bir…
-
İran'da santraller yerel kontrol sistemi ile çalıştırılacak
Tahran, İRNA- Elektrik sanayinin yeni kazanımlarından olan ve santrallerde kullanılan ileri…
-
İran ve Rusya, küresel meselelerin çözümünde tek taraflılığı reddetti
Moskova, İRNA- İran ve Rusya dışişleri bakanları, ABD ve bazı Batılı müttefiklerinin uluslararası…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 152 bin 657'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar…
-
Zarif: Uluslararası koşullar İran-Rusya istişare ihtiyacını iki katına çıkardı
Moskova, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, ‘Mevcut özel uluslararası durum, İran ile Rusya arasındaki…
yorumunuz