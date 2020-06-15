İsfahan, İRNA- Batı İsfahan'daki çiftçiler her yıl ilkbaharın sonlarında pirinç ekmekle ve tarlalarını hazırlamakla meşgul olurlar ve yaz sonunda hasat ederler.Bu işlem hem geleneksel hem de modern yollarla yapılır.Fotoğrafçı: Resul Şajayi
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İsfahan'da pirinç ekiminden görüntüler
İsfahan, İRNA- Batı İsfahan'daki çiftçiler her yıl ilkbaharın sonlarında pirinç ekmekle ve…
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İran ile işbirliğini arttırmak için ikili kanallara destek verilmesi gereklidir
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