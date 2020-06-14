Kuzey Horasan'da ipekböceği üretimi ve yetiştiriciliğinden görüntüler

Bocnurd, İRNA- İpekböceği yetiştiriciliği karlı bir endüstridir ve üreme projeleri uzun yıllardır Kuzey Horasan'da gerçekleştirilmekte. Bölgenin dut ağaçları yetiştirme için uygun iklimi ve garantili satın alma, bu ilde ipekböceği yetiştiriciliği için iyi koşullar yaratmıştır. İpekböceği kozalarının üreme süresi 45 gündür, bu nedenle çiftçiler ipekböceği en düşük maliyetle yetiştirebilir ve iyi bir gelir elde edebilirler. İpek ürünlerinin üretimi, tarımın yanı sıra köylüler için istihdam ve sürdürülebilir gelir yaratmaya yönelik bir tedbir olan yan faaliyetlerdir. İpekböceklerinin yetiştirilmesiyle ilin halı dokuma endüstrisinin ihtiyaç duyduğu hammadde de üretilmektedir. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi