14 Haz 2020 14:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83820813
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Sehend Dağları eteklerinin güzel doğasından kareler

Marağa, İRNA- Sehend sıradağları, içindeki bitki, otlak, çiçek türleri ve meraların bolluğu nedeniyle İran dağlarının gelini olarak bilinir. Dağın eteklerinde filizlenen ters lalelerin nadir türleri, turistlere ve yolculara ilginç bir manzara sunuyor. Fotoğrafçı: Seccad Abdi

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