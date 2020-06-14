Marağa, İRNA- Sehend sıradağları, içindeki bitki, otlak, çiçek türleri ve meraların bolluğu nedeniyle İran dağlarının gelini olarak bilinir. Dağın eteklerinde filizlenen ters lalelerin nadir türleri, turistlere ve yolculara ilginç bir manzara sunuyor. Fotoğrafçı: Seccad Abdi
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İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Nükleer Anlaşma'nın en önemli kazanımlarındadır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı uygulanan silah ambargosunun Ekim 2020'de…
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İran'dan 5 bin kapsül otel ithali
Tahran, İRNA- İran Turizm ve Sürücülük Merkezi Genel Müdürü Hüseyin Erbabi, İran'da 10 bin…
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Kuzey Horasan'da ipekböceği üretimi ve yetiştiriciliğinden görüntüler
Bocnurd, İRNA- İpekböceği yetiştiriciliği karlı bir endüstridir ve üreme projeleri uzun yıllardır…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 148 bin 674’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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İran'ın küresel kalitedeki limanı: Çabahar
Çabahar, İRNA- Çabahar Limanı stratejik konumu ve serbest sularla Hint Okyanusu'na erişimi…
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Sehend Dağları eteklerinin güzel doğasından kareler
Marağa, İRNA- Sehend sıradağları, içindeki bitki, otlak, çiçek türleri ve meraların bolluğu…
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Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatı içeren 114 uluslararası yük İran Kızılay'a verildi
Tahran, İRNA- Kızılay Derneği Başkanı Kerim Himmeti, Kızılay'a farklı ülkelerden gelen koronavirüsle…
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İran metanol sanayii yerli teknoloji ile gelişecek
Tahran, İRNA- Dünyanın en büyük metanol üreten ülkelerinden biri olan ve birkaç yıl içinde…
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AB'ye göre İran havalimanları koronaya karşı güvenli
Tahran, İRNA- AB Hava Taşımacılığı Güvenlik Ajanası, İran'ın bütün havalimanlarının koronaya…
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Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin "Uzun Metraj Yarışma" jüriliğine Şahap Hüseyni de seçildi
Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğün…
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