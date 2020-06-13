13 Haz 2020 20:45
Journalist ID: 2391
News Code: 83820550
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İsfahan'da Part İmparatorluğu dönemine ait ikinci küp mezar bulundu

İsfahan, İRNA- İsfahan Eşref Tepesi Arkeoloji Kurulu, kazılarının devamında Part İmparatorluğundan kalma ikinci küp mezarı buldu. Bu mezarın bulunması ile Eşref Tepesi Arkeoloji Kurulu, muhtemelen bir Part mezarlığıın bulunmasının ipuçlarını elde ettiği kanaatinde. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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