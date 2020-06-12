12 Haz 2020 12:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83818955
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Enzeli limanında Roga pazarının görüntüsü

Enzeli, IRNA- Enzeli limanının sulak alanında bulunan Roga Pazarı yapılan değişikliklerle kentin yeni turistik cazibelerinden biri haline gelmiştir.

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